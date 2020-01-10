Глава администрации города Мурманска проверяет работу Управления дорожного хозяйства

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил работу Управления дорожного хозяйства и посетил улицы Карла Маркса, Софьи Перовской, Загородную, а также переулок Водопроводный.

– В связи с обильными снегопадами и резким потеплением на тротуарах образовывается наледь, мы работаем в усиленном режиме, особое внимание уделяется посыпке пескосоляной смесью тротуаров. Уборка города и вывоз снега ведутся круглосуточно, – рассказал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

К уборке подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме.

Вопросы вызвала парковка машин по улице Софьи Перовской между домами №№ 18 и 31/11.

– Мы видим, что данная парковка не оборудована соответствующими знаками, автомобили здесь мешают снегоуборочной технике, – отметил Евгений Никора и поручил разобраться в ситуации.

Самые проблемные участки для очистки от снега, которые постоянно заставлены машинами, перекрываются, ставятся временные запрещающие знаки. К сожалению, не все автолюбители города понимают важность этой работы, на некоторые улицы сотрудникам Управления дорожного хозяйства приходится возвращаться по три-четыре раза.