Глава администрации города Мурманска встретился с талантливыми школьниками

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с талантливыми школьниками – победителями и призерами олимпиад, фестивалей научно-технического творчества, конференций муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

На встречу были приглашены 10 обучающихся общеобразовательных учреждений Мурманска. Среди них ребята, добившиеся успехов в науке, творчестве, спорте: участники международных соревнований по робототехнике, всероссийского форума «Шаг в будущее», образовательной смены центра «Сириус» в Сочи.

– Наши школьники не только успешно демонстрируют свои знания на различных конкурсах, но и занимаются прикладной наукой. Эти юные ученые уже сегодня могут подводить итоги своей исследовательской деятельности, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Такие высокие достижения – это результат слаженной работы мурманской системы образования и, конечно, родителей.

Стоит отметить, что городские общеобразовательные учреждения отвечают самым высоким образовательным стандартам и ежегодно входят в списки лучших. Мурманский политехнический лицей и гимназия №9 числятся в топе-100 школ России, а детские сады № 123 и № 80 стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России».