Глава администрации города проверил работу коммунальщиков

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл внеплановую проверку работы управляющих компаний во дворе домов по проезду Флотскому, 3, улицах Володарского, 4, Челюскинцев, 9. Стояла задача проконтролировать, насколько быстро и добросовестно управляющие компании убирают и вывозят снег. Согласно договору с собственниками УК, должны качественно и в срок убирать наледь с крыш домов, вывозить снег, не допускать колейности во дворах, содержать контейнерные площадки в чистоте.

Если у жителей дома № 3 по проезду Флотскому к работе товарищества собственников недвижимости нареканий нет, то к содержанию дома № 4 по улице Володарского возникли вопросы.

– Основная проблема – отсутствие диалога между жилищниками, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Двор достаточно большой, дома обслуживают четыре организации. Первоочередная задача – выстроить продуктивное взаимодействие между ними. Сегодня руководители этих организаций приглашены ко мне на встречу. Очень важно совместными усилиями обеспечить комфорт и безопасность жильцов.

Напомним, Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, к сожалению, не все управляющие организации справляются с этой задачей. Жители вправе принять решение о смене действующей компании либо изменении способа управления домом.

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