Глава администрации гп.Ревда признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 20 тысяч рублей

Прокуратурой Ловозерского района в ходе проверки деятельности администрации муниципального образования городское поселение Ревда выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе, в части изменения условий муниципального контракта на ремонт эстакады водозабора насосной станции оз. Сычуль.

Так, 17 октября 2016 г. между администрацией гп.Ревда, в лице главы администрации с одной стороны и ООО «Благоуст» незаконно заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым фактически оказанные услуги приняты на основании акта выполненных работ на сумму 1466348 рублей, а остальные обязательства оставшиеся на сумму 391685 прекращены. Акт о приёмке выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом со стороны администрации городского поселения Ревда Ловозерского района подписан 07.11.2016 главой администрации, со стороны ООО «Благоуст» - генеральным директором.

Вместе с тем, работы по указанному контракту подрядной организацией в установленные сроки произведены не были и оснований для подписания акта о приёмке выполненных работ, в связи с их отсутствием, не имелось.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в отношении главы администрации гп.Ревда вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ и направлено для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

Постановлением УФАС по Мурманской области глава администрации гп.Ревда признан виновным в совершении данного административного правонарушения и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.