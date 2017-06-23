Глава администрации Кольского района Алексей Лихолат избран первым заместителем председателя Совета северных приграничных муниципалитетов

21 и 22 июня в визит-центре заповедника «Пасвик» Печенгского района Мурманской области состоялось общее собрание Совета северных приграничных муниципалитетов. В мероприятии приняли участие представители 7 муниципальных образований: Кольский район, Печенгский район и гп.Никель (Российская Федерация); Энонтекиё, Инари, Соданкюля (Финляндская Республика); Сёр-Варангер (Королевство Норвегия).

Кольский район на международном заседании представил глава администрации Алексей Лихолат, ординарный член правления Совета, наделенный правом голоса.

Во время общего собрания были рассмотрены и утверждены ежегодный доклад деятельности Совета за 2016 год, годовой баланс за 2016 год, план мероприятий на 2017 год и бюджет на 2017 год.

Международная встреча завершилась выборами председателя Совета и его заместителей, а также ординарных членов правления и их личных заместителей. По итогам голосования глава администрации Кольского района Алексей Лихолат был избран первым заместителем председателя Совета.

Александр Павлович поздравил нового председателя и новое правление с избранием, поблагодарил делегатов за оказанное доверие и пожелал всем членам Совета успешного развития отношений и многостороннего сотрудничества.

Во время двухдневной работы общего собрания был заслушандоклад главного специалиста сектора экономики отдела экономического развития администрации, члена рабочей группы Совета В. Гнатко, которая представила отчёт о деятельности за 2016 год.

В ходе рабочего визита были проведены презентации Полярного геофизического института и программы «Коларктик» ИЕСП-ПС о возможностях сотрудничества и реализации совместных проектов. Культурная программа включала посещение экспозиции заповедника «Пасвик» и Свято-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря, а также дегустацию блюд русской кухни.