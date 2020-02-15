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Мурманская область. Арктика15.02.20 10:45

Глава администрации Кольского района избран председателем Совета северных приграничных муниципалитетов

Делегация Кольского района, в которую вошли глава района Андрей Малхасян, заместитель главы районной администрации Игорь Богданов,  а также специалисты профильных ведомств администрации, приняли участие в Генеральном собрании Совета северных приграничных муниципалитетов.

В Совет входят муниципалитеты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии. Деятельность органа заключается в развитии и укреплении экономических, культурных и гуманитарных связей между данными странами.

Задача Совета состоит в совместном поиске решений проблем связанных с экономикой, туризмом, транспортом. Много внимание уделяется налаживанию контактов между жителями приграничных муниципалитетов, в том числе, путём обмена культурными, детскими, спортивными делегациями.

В повестке заседания были вопросы о деятельности Совета за 2019 год и  утверждение плана мероприятий на 2020 год. Отдельная и, пожалуй, самая важная, строка повестки  -  избрание правления Совета.

В результате честь быть председателем Совета северных приграничных муниципалитетов выпала главе администрации Кольского района Александру Лихолату. Первым заместителем председателя избран Руне Рафаельсен- мэр коммуны Сер-Варангер. Вторым заместителем стал Тони Лайне- мэр коммуны Инари, сообщает администрация Кольского района.

 

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