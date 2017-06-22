Глава администрации Кольского района провёл большое выездное совещание в Мурмашах

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл большое выездное совещание в городском поселении Мурмаши. В нём приняли участие заместители главы администрации Игорь Богданов и Ирина Непеина, глава администрации гп.Мурмаши Татьяна Баженова, представители УМИ администрации Кольского района, МКУ ХЭС, УГХ гп.Мурмаши, другие заинтересованные лица.

Первым шагом был проинспектирован ход работ в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в сквере на ул.Советской в Мурмашах. Этот участочек посёлка для участия в проекте был выбран не случайно.

- Маленький это сквер или большой, он должен выглядеть не хуже, чем в том же Мурманске, - уверен Александр Лихолат, который и стал инициатором включения сквера в проект. – В каждом поселении мы должны добиться того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, чтобы были места для отдыха, создающие уют и неповторимый облик каждого населённого пункта. Для этого по предложению партии «Единая Россия» и создавался данный проект.

Совсем скоро здесь начнутся работы по укладке плиточного покрытия на дорожках, сама территория будет облагорожена и благоустроена. А то, что сквер нужен, подтвердили и жители близлежащих домов, с которыми Александр Павлович пообщался тут же.

Осмотрели участники совещания и прилегающую к скверу территорию, где также расположены детский сад, борцовский клуб и отремонтированное здание бывшего общежития. Видно, что по обеим сторонам дороги, проходящей мимо этих учреждений, работы по благоустройству уже велись: вычищены зелёные насаждения, была даже попытка завоза земли для устройства газонов. А ведь приложить совсем немного усилий, причём без особых финансовых вложений, и этот дворик будет выглядеть совсем по-другому.

- Здесь в кратчайшие сроки необходимо определить ответственных лиц, - дал поручение глава районной администрации, - и установить жёсткие сроки для наведения порядка. По сути, мы благоустроим целый микрорайон.

Ещё одним пунктом поездки стала Мурмашинская школа искусств, которая скоро распахнёт свои двери для детей. Работы по ремонту здания находятся на завершающей стадии, но остаётся нерешённым другой вопрос.

- Необходимо, чтобы в этом проекте была завершённость, - отметил Александр Лихолат. – Не только красивое здание с уютными и функциональными помещениями для занятий, но и удобная и красивая прилегающая территория с зелёным сквером, хорошими и безопасными подходами.

На сегодняшний день задачи стоят максимально простые и понятные: установить ограждение, убрать окончательно строительный мусор и привести в порядок территорию вокруг здания. Уже есть идеи оформления газонов и клумб, а среди мурмашинцев нашлись неравнодушные люди, готовые помочь с благоустройством территории сквера: предоставить саженцы, вместе с детьми высадить их. Дорога, ведущая к школе, будет заасфальтирована, а на перекрёстке должны появиться технические неровности, предупреждающие дорожные знаки, пешеходный переход.

В ходе совещания Александр Лихолат пообщался и с жителями строящихся возле МШИ частных домов, с которыми обсудил границы и варианты установки ограждений. Понятно, что принятые решения должны устраивать всех и обеспечивать, в том числе, безопасность для воспитанников школы.

Помимо этого, Александр Павлович вместе с главой мурмашинской администрации Татьяной Баженовой проверили состояние дорожно-уличной сети в центре посёлка и наметили дальнейшие шаги по решению вопросов принадлежности улиц и их содержанию.