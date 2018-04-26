Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев отчитался перед депутатами о результатах работы за 2017 год

Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Депутаты заслушали доклад главы администрации областного центра Андрея Сысоева о результатах деятельности за 2017 год. Он рассказал об основных направлениях социально-экономического развития Мурманска и отчитался о выполнении городских программ.

В 2017 году продолжилось переселение горожан из аварийного жилья и домов пониженной капитальности, в эксплуатацию были введены четыре многоквартирных дома. Активно велось благоустройство городских территорий, в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, крупнейшим из которых стал физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом районе Росляково.

Значительных успехов удалось достичь городским учреждениям культуры и образования, некоторые из них уже по традиции вошли в списки лучших в России, а их воспитанники стали победителями и призерами олимпиад, фестивалей, конференций различных уровней.

– Все достигнутое – результат слаженной командной работы властей города и мурманчан, – подчеркнул Андрей Сысоев. – Совет депутатов, администрация должны предпринять все необходимые шаги для того, чтобы город-герой Мурманск действительно стал городом высокого качества жизни, комфортной городской среды проживания, российским центром освоения Арктики.

Отчет главы администрации Мурманска получил высокую оценку депутатов и был принят большинством голосов.