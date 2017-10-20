Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил аптеку № 78

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил аптеку № 78 (пр. Кольский, 44). Здесь производят лекарственные препараты по рецептам врачей.

Дело в том, что ряд лекарств не выпускается промышленностью в связи с их нестойкостью и невозможностью изготовления без стабилизаторов, консервантов, красителей: например, стерильные растворы для внутреннего употребления новорожденными в роддомах, растворы калия перманганата, растворы для лекарственного электрофореза и др.

Препараты, изготовленные в аптеке по рецепту, в нужной пациенту лекарственной форме и дозировке гарантируют качество и отсутствие веществ, которые могут вызвать нежелательное действие, аллергическую реакцию. Все используемое оборудование, качество исходного сырья, включая воду, регулярно проходят проверку.

– Такие лекарства порой просто необходимы, особенно пожилым и маленьким горожанам. Около 30 процентов обращений составляют заказы лекарственных средств для детей первых трех лет жизни, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что ОАО «Фармация Мурманска» – единственная аптечная сеть города, которая занимается производством лекарств по рецептам врачей.

– Понимая важность и востребованность изготовления лекарств в аптеке, мы сохранили эту традицию, – отметил руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Сегодня специалисты «Фармация Мурманска» производят более 500 наименований препаратов. Ими пользуются не только мурманчане, но и жители близлежащих городов.

Кроме того, в муниципальных аптеках действует множество социальных программ, в их числе «Городская карта поддержки», которая предоставляет скидку на лекарственные средства и предметы медицинского назначения.