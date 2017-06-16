Глава администрации Мурманска пожал руки юным борцам

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с победителями и призерами международного турнира по дзюдо. Соревнования прошли в середине мая в Магадане и собрали более трёхсот участников.

– От всей души поздравляю вас с успешным выступлением на столь престижном турнире, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Своими достижениями вы ещё раз доказали высокий уровень мурманской школы единоборств.

Всего в турнире приняли участие более 25 спортсменов из заполярной столицы. Даниил Суворов стал чемпионом в весовой категории 55 кг, Егор Фокин взял «бронзу» в категории 81 кг, а Егор Набережных занял 7 место среди дзюдоистов в весовой категории 73 кг. По итогам выступления мурманских спортсменов губернатор Магаданской области Владимир Печеный направил в адрес главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева благодарственное письмо.

Все спортсмены занимаются у тренеров-преподавателей муниципальной детско-юношеской спортивной школы № 16 по дзюдо и самбо. Юные борцы регулярно привозят кубки и медали с самых разных соревнований.

Стоит отметить, что городские власти уделяют большое внимание как профессиональному, так и массовому спорту. Благодаря возрождению дворовых стадионов спортивный отдых становится все популярнее среди мурманчан.

За последние годы в Мурманске модернизированы, а зачастую выстроены заново более 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.