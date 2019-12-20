Глава администрации Мурманска продолжает лично контролировать работу управляющих организаций

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора выехал во двор по улице Воровского, 11 и 13. Жители обратились с жалобой на переполненные мусорные контейнеры и колейность на проезжей части. Территорию обслуживают три управляющие компании.

– Из-за неубранного снега мусоровоз не мог проехать к месту сбора отходов, сейчас мы видим, что на месте работает уборочная техника и дворники, после чего сотрудники АО «Управление отходами» смогут беспрепятственно выполнить свои обязательства – вывезти мусор, – прокомментировал Евгений Никора. – Если для решения подобных вопросов необходимо личное присутствие главы администрации города, то я готов, и буду дальше проводить такие рейды по дворам.

Со стороны городских властей ведется постоянный мониторинг ситуации в сфере ЖКХ. Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета и представителями прокуратуры регулярно проводят как плановые ежедневные рейды по проверке работы УК во дворах, так и внеплановые проверки, организованные по обращениям горожан.