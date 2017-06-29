Глава администрации Мурманска проинспектировал один из самых сложных объектов городской инфраструктуры

В Мурманске в самом разгаре летняя ремонтная кампания. Администрация города регулярно оценивает ход и качество выполнения работ. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идёт ремонт улицы Подгорной.

– Эта дорога – один из самых сложных объектов городской инфраструктуры, в частности, она активно используется большегрузным автотранспортом, – рассказал Андрей Сысоев. – В последний раз дорожное полотно ремонтировалось в 2011 году. Прослужив почти 6,5 лет, дорога нуждается в серьёзном обновлении.

Оценив уже выполненную работу, глава администрации Мурманска высказал ряд замечаний. В частности, при составлении плана городских дорожных ремонтов оказался не учтённым один из участков улицы Подгорной. В результате он не попал под проект капитального ремонта. Как заверил Андрей Сысоев, участок всё-таки будет сделан и на качестве дорожного полотна это не отразится.

– Очень важно, чтобы на каждую конкретную улицу мы приходили только один раз, – отметил Андрей Сысоев. – Выполнять работу «кусками» – недопустимо.

Стоит отметить, что город отвечает за уличную дорожную сеть. В настоящее время в оперативном управлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства» находится 236 км автодорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов, включая жилрайон Росляково. В среднем в год ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров.