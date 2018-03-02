Глава администрации Мурманска встретился с творческой молодёжью города

Продолжаются стратегические сессии, организованные в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня в общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства с представителями молодежных объединений принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. На выставке в ГДЦ «Арктика» молодые люди ознакомились с 19 эскизами благоустройства общественных территорий.

Андрей Сысоев напомнил присутствующим о том, что активно приводить в порядок зеленые зоны в Мурманске стали задолго до того, как появилась всероссийская программа «Формирование комфортной городской среды», однако с федеральной поддержкой эта работа станет более масштабной. Приоритетный проект предусматривает обязательное участие самих граждан в выборе мест благоустройства. Все это делается, чтобы мурманчане могли самостоятельно влиять на преображение тех зеленых зон, которые они видят каждый день, где проводят свое свободное время.

— Каждому предоставляется возможность выбрать те объекты, которые, по вашему мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь, — обратился к молодежи Андрей Сысоев. — Поскольку голосование рейтинговое, то в бюллетене вы можете отметить не одну, а сразу несколько зеленых зон.

На выбор северян представлены 19 общественных пространств, проголосовать за которые можно 18 марта на 73 пунктах, где будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».