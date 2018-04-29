Глава администрации Мурманска встретился с жильцами аварийного дома на Декабристов

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с жильцами аварийного дома №30 по улице Декабристов.

В настоящий момент экспертизой признано: есть угроза обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома, вызванная воздействием паводковых вод на строительные конструкции.

Введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. Жители должны эвакуироваться.

Первоначально для размещения горожанам предложен специально оборудованный пункт временного размещения, где имеются все бытовые условия. Впоследствии по заявлениям жильцов они будут расселяться в помещения маневренного фонда.

УМВД России по городу Мурманску обеспечивает охрану многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов и общественный порядок.