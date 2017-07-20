Глава администрации Мурманска заглянул на стройплощадку важного объекта

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл выездное совещание по вопросу благоустройства территории, прилегающей к строительной площадке Нахимовского военно-морского училища на улице Шевченко. Такие рабочие встречи проходят регулярно.

Напомним, Нахимовское училище в Мурманске должно принять первых курсантов уже в сентябре. Строительные работы на площадке идут полным ходом: возведены первоочередные объекты, идут работы по прокладке инженерных сетей.

– Строительство такого крупного учебного заведения имеет для областного центра особое значение. Некоторые вопросы требуют детального обсуждения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность не только воспитанников военно-морского училища, но и всех горожан, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Городскими властями запланирован ряд мероприятий по благоустройству прилегающей территории. Возле главного подъезда к училищу появится входная группа – архитектурная форма с морской символикой. Будет отремонтирован фасад здания призывного пункта, проведены работы по озеленению территории. Некоторые изменения коснутся организации дорожного движения: близлежащий светофор будет перенесен, чтобы обеспечить выезд с прилегающей к будущему училищу территории, обновится разметка и ограждения.