Глава администрации проинспектировал ход капитального ремонта кровли дома № 88 на проспекте Ленина

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в ходе традиционного объезда ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту зданий, являющихся объектами культурного наследия. Объектом пристального внимания в этот раз стал 4-этажный жилой дом № 88 по проспекту Ленина, построенный в 1941 году.

Работы на данном объекте выполняет подрядная организация из Санкт-Петербурга. В настоящий момент ведется капитальный ремонт крыши, работы выполнены на 70%. На следующий год запланирован ремонт фасада этого дома.

В рамках объезда глава городской администрации пообщался и с жильцами — обсудили ход и качество работ.

— Граждане действительно заботятся о своих домах. Это выражается в тех вопросах, которые они сегодня задавали, — отметил Андрей Сысоев. — По поводу качества хочу сказать, что ремонт выполнеются подрядчиком, имеющим лицензию на работы с домами культурного наследия. Более того, все проекты проходят государственную экспертизу, а подрядчик несет полную финансовую ответственность за качество выполненных работ.

Капитальный ремонт затрагивает как «сталинки» на проспекте Ленина, так и дома на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, Софьи Перовской. В порядок приводятся не только фасады и крыши, ремонтируются инженерные сети, модернизируется лифтовое оборудование. В некоторых домах запланировано сразу несколько видов работ.

— Крупных замечаний к подрядчику на данном объекте нет. Кровельные работы планируется завершить примерно через две недели. — рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев. — Жильцы оплачивают взнос за капитальный ремонт регулярно — собираемость платежей с этого дома практически стопроцентная, что не может не радовать.

В текущем году в Мурманске запланировано выполнение капитального ремонта в 137 многоквартирных домах, а также в 28 МКД со статусом «объекты культурного наследия».