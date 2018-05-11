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Мурманская область. Арктика11.05.18 12:56

Глава администрации разбирался с прорывом канализации в Междуречье

10 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провел рабочее совещание в Междуречье по обращениям жителей поселка, которые жаловались на порыв канализации в доме №11.

В совещании также приняли участие заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов, представители МКУ «ХЭС Кольского района», жилищного контроля администрации района, глава муниципального образования сп. Междуречье Юрий Забабурин, а также руководство управляющей компании ООО «Кола ЖКХ».

В пятиэтажном доме проживает 130 человек, здесь же располагается местная администрация и поселковая амбулатория.  Прорыв системы канализации произошел несколько дней назад.

- Мы проводим работы по устранению порыва канализации в этом жилом доме все праздничные дни, - отчитался Главе администрации Кольского района о проделанной работе директор ООО «Кола ЖКХ» Андрей Рожин. – Жильцы забили общедомовую канализацию. Залило весь подвал. Сейчас прочищаем систему. У нас задействовано три мастера, которые вручную убирают подвал. Засор мы выкидываем в ближайший мусорный контейнер, после окончания работ его вывезут.

Управляющей компании дан срок до 11 мая, чтобы полностью устранить последствия прорыва канализации. В понедельник представители жилищного контроля администрации района проверят работу жилищников.

Администрации поселения также дано поручение разместить на информационных стендах в Междуречье телефоны экстренных служб, чтобы жители знали, куда обращаться при авариях на системах ЖКХ.

- Состояние жилого фонда в Междуречье оставляет желать лучшего, капитальные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения здесь никогда не проводились, - подвел итоги выездного совещания глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – До января 2017 года жилфонд в поселке обслуживало МУП «Лавна», оно же выполняло и роль ресурсоснабжающей организации. Сейчас предприятие банкрот. Теперь полномочия в сфере ЖКХ исполняет Кольский район. Аналогичная ситуация у нас сложилась и в других небольших населенных пунктах, в которых раньше работали МУПы. Их полномочия теперь тоже исполняем мы. Я поставил задачу подготовить до 18 мая план мероприятий первоочередных ремонтных работ в муниципалитетах. Накопившиеся проблемные вопросы будут решаться в плановом порядке. К примеру, в том же Междуречье у нас запланирована модернизация электрощитовых. На данный момент они находятся в аварийном состоянии. После окончания отопительного периода мы также займемся ремонтом теплопунктов и бойлеров в Мишуково. Уже выделены дополнительные средства на модернизацию водозаборных сооружений в Туломе, там же предстоит отремонтировать котлы. Все эти работы мы планируем провести до 1 октября.

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