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Мурманская область. Арктика11.06.19 15:48

Глава флотской столицы благодарит лучших педагогов за работу

Сегодня глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков встретился с североморскими педагогами – призерами и победителями профессиональных конкурсов разного уровня. На встречу был приглашен учитель биологии МБОУ СОШ № 5 Дмитрий Величутин, ставший в этом году победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» и финалистом регионального этапа конкурса «Учитель года Мурманской области – 2019».

Как рассказал Дмитрий Александрович, с 2015 года он начал работу в школе, уже в 2017 впервые принял участие в конкурсе педагогического мастерства в номинации «Дебют», а спустя еще два года не просто вошел в основной педагогический состав конкурса, но и добился высоких результатов.

- Конкурс «Учитель года» я очень люблю и считаю его лучшей площадкой для повышения квалификации учителей, обмена опытом и педагогическими разработками, - отметил учитель биологии МБОУ СОШ № 5 Дмитрий Величутин. - Конкурс помогает учителям расти профессионально и должен признаться, что на муниципальном уровне мне было сложнее, все-таки наши педагоги очень сильные.

Директор МБОУ СОШ № 5, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева отметила, что школа с удовольствием принимает в свои ряды молодых педагогов.

В этом году на федеральном уровне были отмечены два детских сада ЗАТО г. Североморск - № 6 и № 10. Эти учреждения стали победителем всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».

Как подчеркнула начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских, на конкурс были заявлены 98838 детских садов со всей России. Из этого числа были определены 1000 победителей, в числе которых два детских сада ЗАТО г. Североморск. Целью конкурса было обобщение и распространение инновационных методик и опыта работы.

О своих учреждениях и представленных на конкурс программах рассказали руководитель МБДОУ Детский сад № 10 Светлана Поя и и.о. руководителя МБДОУ Детский сад № 6 Алена Мотина.

- Спасибо вам за победы, за то, что прославляете уровень и качество нашего образования далеко за пределами муниципалитета, - сказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Те программы, которые вы разрабатываете, а впоследствии выставляете на конкурс, адресованы нашим детям, и я хочу подчеркнуть, что отметили вас не за красивые стены или уютные комнаты, а за развитие юных североморцев. Не останавливайтесь на достигнутом и спасибо вам за заботу о наших детях.

В завершении встречи Владимир Евменьков вручил педагогам сертификаты и дипломы победителей.

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