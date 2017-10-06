Глава флотской столицы отказывается от рабочих поездок на объекты, которые предлагают специалисты коммунальных служб

5 октября глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков принял участие в заседании постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО. Традиционно депутаты перед тем, как принимать решение на заседании Совета депутатов, обсуждают проекты решений на постоянной комиссии, внося свои коррективы.

В этот раз формат заседания, которое прошло под председательством заместителя председателя Совета депутатов Евгения Алексеева был несколько шире. Глава ЗАТО Владимир Евменьков рассказал о своём видении его взаимодействия с депутатским корпусом в интересах более качественного решения стоящих перед органами местного самоуправления задач.

Он заявил, что речь должна идти об оттачивании механизма взаимодействия, и что готов принять помощь от любого депутата.

Владимир Евменьков довёл до депутатов информацию о том, что каждую пятницу будет готовиться план работы главы ЗАТО на неделю. Он будет доводиться и до депутатов, и если у них появится потребность и желание, то они смогут принять участие в этих мероприятиях.

Глава ЗАТО предложил депутатам активнее принимать участие в формировании бюджета флотской столицы на 2018 год. Черновой вариант будет представлен ему Управлением финансов к 17 октября, с тем, чтобы начать проработку детального финансирования всех основных расходных статей бюджета.

- Готов выслушать ваши предложения и по избирательным округам в рамках формирования комфортной городской среды, но не просто предложения, а со сметой расходов, конкретикой и понимания того, что возможности бюджета не безграничны, - сказал глава ЗАТО.

Владимир Евменьков предложил депутатам принимать участие в его еженедельных объездах по городским объектам, которые будут выполняться каждую среду. Но не по тем объектам, которые предложат специалисты коммунальных служб, а по тем, которые предложат депутаты, знающие настроения и жалобы граждан. Будут учитываться и предложения представителей СМИ, и поступающие жалобы жителей.

Выразил он надежду и на то, что депутаты будут активнее принимать участие в ужесточении требований к управляющим компаниям за качество их работы.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков принял участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания постоянной комиссии. Одним из вопросов было выдвижение кандидатуры для избрания председателя Совета депутатов флотской столицы. Единогласно была поддержана кандидатура Евгения Платоновича Алексеева. Эту кандидатуру предстоит утвердить на заседании Совета депутатов, которое состоится 10 октября 2017 года.