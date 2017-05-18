Глава флотской столицы приглашает на чаепитие

23 мая состоится традиционная весенняя встреча главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова с блоггерами и администраторами социальных групп.

Если специалистов «клавиатуры» есть желание принять участие в этой встрече и есть о чём рассказать руководителю ЗАТО, получить ответы на свои вопросы от первого лица города, есть желание обсудить животрепещущие темы, которые волнуют большинство горожан, или даже есть идеи, как реализовать что-то интересное и нестандартное в Североморске, тогда можно позвонить помощнику главы ЗАТО по номеру телефона 8 (81537) 4-95-52 в рабочее время и записаться на встречу.