Мурманская область. Арктика18.05.17 17:44
Глава флотской столицы приглашает на чаепитие
23 мая состоится традиционная весенняя встреча главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова с блоггерами и администраторами социальных групп.
Если специалистов «клавиатуры» есть желание принять участие в этой встрече и есть о чём рассказать руководителю ЗАТО, получить ответы на свои вопросы от первого лица города, есть желание обсудить животрепещущие темы, которые волнуют большинство горожан, или даже есть идеи, как реализовать что-то интересное и нестандартное в Североморске, тогда можно позвонить помощнику главы ЗАТО по номеру телефона 8 (81537) 4-95-52 в рабочее время и записаться на встречу.
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