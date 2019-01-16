Глава флотской столицы принял участие в городском рейде

Состоялся традиционный объезд главы ЗАТО г.Североморск объектов городской инфраструктуры. Первой точкой маршрута стала улица Советская, здесь были установлены 7 новых опор освещения, на 18 опорах были заменены светильники. И.о. директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских сообщил о том, что некоторые однорожковые опоры были модернизированы до двух- и трехрожковых. Всего, таким образом, с обеих сторон дороги появилось 35 новых светильников уличного освещения. Лампы установлены, исходя из освещенности участков, вблизи перекрестков.

Североморцы отмечают, что на ул. Советская стало заметно светлее. И дворы, и улицы в ЗАТО нуждаются в дополнительном освещении, подчеркнул глава ЗАТО г.Североморск. В муниципалитете работает специальная программа. На грядущее лето уже запланированы работы и в городе, и в посёлках. В частности, улучшат освещение в п.г.т. Сафоново и вдоль дороги к поселку. Сотрудникам ГЦ ЖКХ Владимир Евменьков дал поручение провести анализ освещения в тёмное время суток и выявить участки, где необходимо дополнительное уличное освещение, чтобы в летнюю ремонтную кампанию провести все необходимые работы.

Участники городского рейда побывали на улице Северной, 32. Ещё в декабре прошлого года по этому адресу открылась аптека, которая работает в круглосуточном режиме, но некоторые горожане о новшестве не знают до сих пор. Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев ознакомились с тем, как работает медучреждение.

- Отпуск медикаментов в ночное время пока осуществляется через окно, на входе установлен звонок. Планируем вслед за этим размежеваться с отделом «Ортопедии» и сделать свободный доступ в помещение в любое время суток. В аптеке всегда много покупателей, востребованность – стопроцентная, - поведала заведующая аптечной сетью Ирина Железняк. Финальной точкой в маршруте рейда стала детская поликлиника на ул. Душенова. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Подрядчик все обязательства по контракту выполнил. Но есть ряд замечаний, которые строителям предстоит устранить в рамках гарантийных обязательств. Параллельно сейчас решаются вопросы по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.