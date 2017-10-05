Глава флотской столицы принял участие в подъёме флага и гюйса на подшефном корабле – БПК «Североморск»

Рабочий день главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова 5 октября начался раньше обычного. В 8 часов он и депутат представительного органа власти флотской столицы Александр Каменев приняли участие в подъёме флага и гюйса на подшефном корабле – БПК «Североморск».

У трапа гостей встречал командир корабля капитан 1 ранга Анатолий Кожуров.

Выступая перед членами экипажа Владимир Евменьков подчеркнул, что шефские связи между флотской столицей и экипажем БПК «Североморск» будут продолжены.

- Город сделает всё возможное, чтобы вы чувствовали заботу о вас и ваших семьях, - сказал Владимир Васильевич. Он поблагодарил моряков за службу и поздравил их с возвращением в родную базу.

БПК «Североморск» без преувеличения самый активный боевой корабль не только Северного, но и всего Военно-морского флота. Все последние годы он большую часть времени находится в море, представляя Андреевский флаг и нашу страну на просторах Мирового океана и в портах многих государств мира на всех континентах земного шара.

Выйдя в море 15 октября 2016 года корабль возвратился в Североморск в июле 2017-го, а через месяц ушел в Арктику, вернувшись к родному причалу 4 октября.

По завершению церемонии поднятия Андреевского флага Владимир Евменьков, Александр Каменев и Анатолий Кожуров в каюте командира обсудили дальнейшее развитие шефских связей. Анатолий Кожуров, рассказав о перипетиях боевой службы искренне поблагодарил Владимира Евменькова и Александра Каменева за оказания шефской помощи кораблю, за огромный вклад в улучшение бытовых условий для членов экипажа.