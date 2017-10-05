Глава флотской столицы проверил главные стройобъекты – мост и детский сад

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вчера посетил Североморск-3 и проинспектировал выполнение работ по капитальному ремонту моста, благоустройству площадок комфотной городской среды и строительству детского сада. В рабочей поездке вместе с главой ЗАТО приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Евгений Алексеев, заместитель главы Андрей Сахаров, помощник главы Юрий Юрченко, председатель КРГХ Александр Савченко, и.о. начальника Управления правового и кадрового обеспечения Андрей Федулов, директор МУП «ГЦ ЖКХ» Игорь Козинский, директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов, руководители подрядных организаций, депутаты.

Работы по реконструкции моста через реку Малая-Средняя начались в середине лета. По контракту срок окончания - декабрь 2017 года. Однако, из-за проблем, связанных с недоработками в проектной документации, работы могут быть «заморожены» до следующего года. До решения вопроса транспортное сообщение будет осуществляться по временному мосту, сооруженному подрядчиком на время работ по реконструкции основного.

Следующие два объекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - дворовая территория домов по ул.Героев-североморцев и общественная - по ул.Школьной, взяты в подряд ИН Погосяном. Сегодня уже подрядчиком выполнен большой объём работ по разработке площадок и их выравниванию щебнем. До укладки асфальта будет выставлен бордюрный камень. По словам представителя ИП, к 15 октября будут доставлены спортивное оборудование, игровые элементы, прорезиненное покрытие.

Как показал осмотр строительства детского сада, работы на объекте идут полным ходом по графику. Олег Гузь, генеральный директор ООО «Мурманстрой», заверил главу ЗАТО Владимира Евменькова, что в декабре, как указано в контракте, здание дошкольного учреждения и прилегающая территория будут сданы. На данный момент внешний контур закрыт, внутри здания ведутся отделочные работы, снаружи - заложены основания для 12 веранд, обозначены границы участков для прогулок, проложены пешеходные дорожки, закрываются траншеи с коммуникациями.