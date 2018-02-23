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Мурманская область. Арктика23.02.18 07:20

Глава флотской столицы Владимир Евменьков поздравил североморцев с Днём защитника Отечества

В североморском Дворце культуры «Строитель»  вчера глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков принял участие в общефлотском вечере, посвященном наступающему Дню защитника Отечества. В Североморске - столице Северного флота, в отличие от других регионов России, сконцентрировано значительное количество семей, непосредственно связанных с военной службой, подчеркнул глава ЗАТО в своём выступлении.

«Военных людей во все времена отличали мужество, стойкость, героизм и самоотверженность, вера в идеалы и верность Отечеству. Эти свойства были присущи воинам Красной армии и Красного флота, столетие создания которых мы отмечаем в этом году. Уверен, что нынешнее поколение защитников – воинов Северного флота унаследовало от своих предшественников не только славу и традиции, но и лучшие черты характера, силу духа и волю к победе», - сказал Владимир Евменьков.

Лучшим подарком для военнослужащих Северного флота от администрации ЗАТО Североморск стало открытие нового детского сада в посёлке Морской авиации Североморск-3, ключи от которого Владимир Евменьков вручил на торжественной церемонии в гарнизоне авиаторов.

Глава ЗАТО Североморск поблагодарил воинов-североморцев, пожелал здоровья и благополучия,  успехов в службе на благо России и Северного флота.

 

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