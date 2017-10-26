Глава флотской столицы Владимир Евменьков провел очередной рейд по городским объектам

Вчера состоялся очередной рейд по городским объектам. Его провел глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. В поездке приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев, специалисты североморской администрации, руководители городских коммунальных служб, представители подрядных организаций, журналисты средств массовой информации флотской столицы. Рейд был проведен в целях проверки исполнения поручений, данных главой флотской столицы на предыдущих объездах.



Первая точка — несанкционированная свалка в поселке Сафоново-1. На прошлой неделе на гору мусора обратили внимание специалисты комитета по развитию городского хозяйства администрации Североморска. Спустя 7 дней от несанкционированной свалки не осталось и следа. Было собрано и вывезено два самосвала мусора.



Далее участники рейда проверили, как идут работы по установке детской площадки в рамках программы «Создание комфортной городской среды» в поселке Сафоново-1. 30 октября истекает срок контракта. Как заверяет подрядчик (ООО «МегаСнабСевер»), работы будут завершены вовремя. На площадке уже уложено новое морозоустойчивое покрытие, установлены игровые элементы. Осталось смонтировать ограждение. Вокруг площадки размещены скамейки и урны. В ближайшее время здесь появится освещение и будет установлена сцена для проведения общепоселковых праздников.



Глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков осмотрел технику, которая будет работать на североморских дорогах в зимний период. Контракт на содержание улично-дорожной сети выиграла компания ООО «Северная транспортная компания». Для работы на территории ЗАТО город Североморск подрядчиком была закуплена необходимая техника. В ближайшее время ожидается поставка еще нескольких машин. Штат работников укомплектован. Подрядчик выражает уверенность в том, что с возложенными обязанностями справится.



- То, что мы сегодня увидели нас порадовало, - подчеркнул глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. - Однако расслабляться не стоит. Мы будем контролировать каждый рубль, потраченный из бюджета.



Владимир Васильевич указал подрядчику на неудовлетворительное состояние дороги Североморск — Североморск-3, дал сутки на исправление ситуации, в противном случае к компании будут применены первые штрафные санкции.



Еще один объект, на котором побывали участники рейда, — новое помещение муниципального архива. На одном из прошлых объездов речь шла о том, что подрядчик срывает сроки исполнения контракта. Владимиром Евменьковым была установлена крайняя дата сдачи объекта — 21 октября. Сегодня отремонтированное помещение, где в скором времени будет располагаться архив, было презентовано. По техническому оснащению североморский архив является лучшим в Мурманской области. Документы здесь будут находиться на вечном хранении, поэтому в помещении соблюдается строгий температурный режим, определенная влажность воздуха. Установлены современные системы пожарной и охранной сигнализации. 7 ноября будет доставлена мебель, 16 ноября — стеллажи для хранения документов. На сегодняшний день в муниципальном архиве их насчитывается порядка 17 000 единиц. На 1 декабря назначена дата официального открытия муниципального архива в новом помещении на ул. Саши Ковалева.



Завершился объезд в городском парке, где продолжаются работы по укладке плитки. На этот раз сроки затягиваются из-за поставщиков, не справляющихся с объемом заказов. Плитка укладывается по специальной технологии - только после предварительного прогрева земли. Работы здесь должны быть завершены к началу ноября.



