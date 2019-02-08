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Мурманская область. Арктика08.02.19 08:25

Глава флотской столицы вручил североморцам жилищные ордера

В  администрации ЗАТО г.Североморск вчера состоялась торжественная церемония вручения ордеров на жилые помещения муниципального жилищного фонда.

- Администрация постоянно ведёт работу, направленную на улучшение жилищных условий североморцев, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Получение жилья, социального или служебного, - это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому мы постарались сделать это в торжественной обстановке, вручая помимо смотрового ордера небольшой подарок.

Квартиры по договорам социального найма получили семьи Курсковых, Юрковых и Ефимовых. Ещё двум — Найко и Логачевым - предоставлены служебные квартиры.

- В ближайшее время в нашей семье ожидается пополнение, поэтому квартира нам была очень нужна. До этого мы втроём жили в однушке, - рассказывает Оксана Логачева, медицинская сестра отделения сестринского ухода стационара круглосуточного пребывания ЦРБ. - У нас была возможность выбрать из трёх квартир, эта нам очень понравилась, и район хороший, знакомый - мы живём на ул.Кирова, 9. Как только получим ключи, сразу же займёмся переездом.

Оксана Логачева в системе здравоохранения работает с 2004 года. В очереди на улучшение жилищных условий простояла не так долго — полгода.

- Для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения и удержания существующих кадров глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков старается создавать им комфортные условия проживания, для работников ЦРБ выделяется много служебного жилья, - рассказывает начальник отдела по распределению жилой площади и переселению Елена Николаенко. - Когда люди долгое время живут на определенной улице, у них складывается свой круг общения, дети посещают близлежащие садики и школы. Принимая во внимание эти обстоятельства, идём им навстречу и предлагаем на выбор несколько вариантов. С 1 января 2019 года на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма состоят 140 семей. Из них 80 семей приняты на учёт в 2018 году.

С начала этого года жилые помещения предоставлены шести из них. Еще шесть квартир выделено по договорам служебного найма.

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.07.2018 № 402 утвержден Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Североморск и категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Североморск, в соответствии с которым  семьи специалистов, имеющих трудовые отношения с организациями (учреждениями, предприятиями), осуществляющими деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, обеспечиваются служебной жилой площадью.

В течение 2018 года по договорам социального найма было выделено 64 жилых помещения, по договору найма служебного жилого помещения из муниципального жилищного фонда было выделено 60 жилых помещений.

 

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