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Мурманская область. Арктика20.11.17 14:12

Глава города-героя Мурманска Дмитрий Филиппов наградил полицейских Заполярья

Сегодня в присутствии личного состава областного управления МВД России и руководителей территориальных отделов полиции Заполярья состоялась торжественная церемония награждения полицейских Мурманской области, приуроченная к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел России. За высокий профессионализм, достижения в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности сотрудников областного управления МВД России наградил глава столицы Заполярья Дмитрий Филиппов.

Почётные грамоты из рук Дмитрия Дмитриевича получили заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области Денис Драгунов, начальник инспекции по личному составу управления по работе с личным составом УМВД области Андрей Шилович и специалист-эксперт отдела документальных исследований УЭБиПК УМВД России по Мурманской области Людмила Афанасьева.

Глава муниципального образования города Мурманска Дмитрий Филиппов после завершения церемонии награждения поздравил весь личный состав региональной полиции  с прошедшим праздником, отметил значительный вклад полицейских в укрепление правопорядка на территории областного центра и поблагодарил за работу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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