Глава города Полярные Зори поблагодарил молодёжь за активное участие в жизни города

В администрации города атомщиков состоялось очередное заседание Совета по реализации государственной молодёжной политики при главе муниципального образования г.Полярные Зори. На повестке дня вопросы проведения спортивных и культурных мероприятий, социальных акций. Пожать руку и поблагодарить молодое поколение за активное участие в жизни муниципалитета пришёл глава города Максим Пухов.

Сегодня без участия Совета молодёжи и волонтеров не обходится ни одно городское мероприятие: «Майский вальс», «Семейные выходные», 9 мая, День города и масса других прекрасных праздников были организованы с привлечением сил молодёжи.

Работу молодёжного совета и труд волонтеров отметили благодарственными письмами от администрации города.

Надо сказать, мэр активно поддерживает работу Совета молодёжи, ценит нестандартные предложения и с радостью принимает участие в реализации самых смелых идей.