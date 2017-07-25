Глава Кандалакши проверил ход работ по благоустройству дворов города

Михаил Павлов, глава города Кандалакша, вчера проверил, как на территории мунимципалитета реализуется программа по формированию комфортной городской среды. Он посетил несколько дворовых территорий, где в данное время идут работы по благоустройству, встретился с представителями подрядной организации и обсудил с ними ход выполнения запланированных мероприятий.

Как отметили подрядчики, на сегодняшний день во всех 10 дворах, вошедших в программу этого года, уже удалено старое асфальтовое покрытие, у дома номер 53 по улице Первомайской осуществляется демонтаж старого бордюрного камня.

Несмотря на то, что срок контракта предусматривает окончание работ не позднее 15 октября, вполне возможно, что они завершатся раньше установленного срока. Подрядная организация работает с опережением графика.

Помимо замены старого асфальтового полотна во дворах, включенных в программу на текущий год, будут осуществлены работы по озеленению, монтажу детских игровых элементов, установке урн и скамеек.

На сегодняшний день формируется муниципальная программа по формированию комфортной городской среды, реализация которой намечена на 2018-2022 годы. Заявки на включение в нее дворов принимаются в срок до 20 октября текущего года. Консультацию и дополнительную информацию по тому, как войти в программу и какие документы необходимо для этого подать, можно получить у специалистов МКУ «Управление городским хозяйством» в здании администрации, кабинет 201 или по телефону 9-56-97.