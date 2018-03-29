Глава комиссии Рособрнадзора высоко оценил уровень профессионализма и ответственности сотрудников регионального Минобрнауки

На этой неделе Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводит выездную проверку деятельности министерства образования и науки Мурманской области. Предварительные оценки и выводы доложил сегодня губернатору Марине Ковтун глава комиссии, начальник управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ ведомства Евгений Семченко.

Системе образования в регионе уделяется очень большое внимание, поэтому результаты оценки федерального центра крайне важны, подчеркнула Марина Ковтун.

«Мы стараемся работать на опережение и ставить всё новые задачи перед органами управления образованием в регионе», – сказала Марина Ковтун.

Предметом проверки, как рассказал Евгений Семченко, стало осуществление министерством так называемых переданных полномочий: лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, надзор и контроль за опекой и попечительством, контроль государственной итоговой аттестации, обеспечение прозрачности и объективности выпускных экзаменов. Евгений Семченко высоко оценил работу министерства в каждом из этих направлений и отметил уровень профессионализма и ответственности сотрудников регионального Минобрнауки.

Проверяющие посетили пункты проведения досрочного единого государственного экзамена, Институт развития образования, региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Последний раз аналогичная проверка в отношении министерства проводилась Рособрнадзором в 2010 году.