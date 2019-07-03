Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в Североморске заслушает доклады об обстоятельствах гибели 14 моряков-подводников

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Президента РФ прибыл в Североморск, где лично заслушает доклады об обстоятельствах пожара на глубоководной научно-исследовательской станции Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в город Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Напомним, 2 июля Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.