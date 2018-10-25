Глава Минтруда сообщил, что нищих в стране стало значительно меньше

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, на рост зарплат повлияло повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также исполнение майских указов. «По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата», — сказал министр.

Топилин отметил, что в России на 1,1 миллиона человек (с 21,1 миллиона в первом полугодии 2017 года до 20 миллионов в первом полугодии 2018 года) сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума.

«Это первый раз положительная динамика после отрицательных изменений, которые проходили в экономике», — заявил министр.

Глава Минтруда также сообщил сенаторам, что с 2021 года будет пересмотрен состав потребительской корзины, пишет РИАН.

Из опубликованного на минувшей неделе оперативного доклада Росстата стало известно, что реальные доходы россиян в январе-сентябре 2018 года увеличились на 1,7 процента. Среднемесячная заработная плата в сентябре 2018 года составила 42,2 тысячи рублей, в январе-сентябре 2018 года выросла на 11,1 процента, говорится в докладе.

Рост реальной заработной платы за январь-сентябрь составил 8,4 процента, отметили в ведомстве. Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.