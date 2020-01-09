Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев провел брифинг, посвященный итогам визита делегации города Мурманска в Харбин (КНР).

Ежегодно в Харбине проводится Фестиваль Снега и Льда – культурное событие международного значения. Множество специалистов и художников по ледовым скульптурам, а также поклонники их творчества из Америки, Канады, Японии, Сингапура, России и других стран приезжают в Харбин для участия в конкурсе.

– В этом году фестиваль проходил с 4 по 7 января и включал в себя ряд мероприятий для обмена опытом по проведению зимних праздников, совместного пользования ресурсов регионов, развития взаимовыгодного сотрудничества, – рассказал Андрей Сысоев.

6 января состоялся «Симпозиум мировых городов льда и снега» под эгидой «Харбинской международной конференции по устойчивому развитию снежных и ледяных городов 2020», участие в котором приняли представители 41 города из 20 стран.

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев выступил с докладом на тему: «Опыт международного сотрудничества и инвестиционный потенциал города Мурманска», целью которого была презентация города Мурманска как современной, деловой и инвестиционно-привлекательной столицы региона.

В рамках фестиваля глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с мэром Народного правительства города Харбин господином Сунь Чжэ. Главы городов обсудили перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, образования (открытие «Класса Конфуция», приглашение преподавателей китайского языка в город Мурманск, участие мурманских школьников в летних лагерях на базе Хэйлунцзянского университета) культуры, туризма, а также поиска новых перспективных направлений сотрудничества.

– Мы открыты для диалога и готовы использовать опыт и знания наших коллег для решения важных городских задач, – добавил Андрей Сысоев.

Для справки: 9 сентября 2016 года во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания города Мурманска, главой муниципального образования город Мурманск А.Б. Веллером и мэром Народного правительства города Харбина Сун Сибинем было подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами.