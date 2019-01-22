Глава Мурманской области надеется, что дополнительные компетенции Минвостокразвития помогут развитию арктического макрорегиона

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун прокомментировала расширение полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по развитию Арктической зоны России.

«Считаю это решение серьёзным шагом к той цели, о стратегической важности которой мы уже несколько лет говорим на всех возможных площадках: конкретизации государственной арктической политики», – отметила глава региона.

Губернатор напомнила, что для ускоренного социально-экономического развития арктического макрорегиона необходимы два ключевых элемента: тщательно проработанная нормативная правовая база и особый орган управления Арктикой, наделенный полномочиями и имеющий действенные инструменты по продвижению интересов макрорегиона.

«Как мы видим, решение по федеральному органу исполнительной власти, который должен систематизировать работу по Арктике, принято. Теперь мы рассчитываем на то, что работа по созданию законодательной базы развития арктического макрорегиона также активизируется, будут поставлены чёткие задачи по ускорению создания необходимого правового поля», – подчеркнула Марина Ковтун.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства РФ о дополнении компетенции Минвостокразвития вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктической зоне.