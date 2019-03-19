Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»

По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером, сообщает «РБК».

Ещё два собеседника, близких к правительству региона, рассказали изданию, что сегодня глава Мурманской области находится в Москве. В понедельник она была в Кремле, отметил один из них. «Ждём решения», — добавил он.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Всё остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ», — сказала Ковтун «РБК». Она уточнила, что во вторник «новостей не будет».