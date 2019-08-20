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Мурманская область. Арктика20.08.19 10:15

Глава Мурманской области обозначил необходимость запуска отдельного проекта комплексной модернизации облика военных городков

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поддержал предложение главы Мурманской области Андрея Чибиса о введении повышающих коэффициентов при расчёте финансирования программ благоустройства в северных регионах. С обоснованием инициативы Андрей Чибис выступил на состоявшемся в Москве заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Это справедливое решение с учётом климатических и логистических особенностей северных регионов, таких как Мурманская область. Нашим территориям, городам, посёлкам, улицам нужны изменения, чтобы отвечать представлениям человека о комфорте», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, говоря о значении благоустройства в регионах, глава субъекта обозначил необходимость запуска отдельного проекта комплексной модернизации облика военных городков. Городская инфраструктура в ЗАТО зачастую сильно изношена, при этом территории гарнизонов пока не попадают в соответствующие проекты и программы.

Также поддержку проектного комитета нашло высказанное врио губернатора Мурманской области предложение о государственной поддержке новых строительных проектов в части расходов по созданию дорогостоящей инженерной инфраструктуры.

В ходе заседания Андрей Чибис рассказал коллегам о плане благоустройства муниципалитетов Мурманской области. Так, командой областного правительства за последние полгода был принят ряд первоочередных мер по улучшению ситуации в регионе. Создан оперативный штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий, благодаря чему удалось быстро справиться с последствиями зимы – снегом и наледью. Сформирована команда Центра городского развития Мурманской области, призванного аккумулировать идеи, проекты и исполнителей в этой сфере. Разработан План 100 шагов правительства Мурманской области, в котором особое место заняло развитие городской среды. Запущен интернет-портал «Наш Север», позволяющий жителям области непосредственно участвовать в городском управлении.

В рамках плана «100 шагов» в Мурманской области дополнительно к мероприятиям нацпроекта «Жильё и городская среда» строится 56 объектов благоустройства – 33 детских городка и 23 спортплощадки. В ближайшей перспективе – создание 17 лыжных трасс общего пользования, 17 городских катков, 20 городских пространств с художественной подсветкой, 10 комфортных остановок транспорта, 25 знаковых и 60 арт-объектов (украшенные росписью фасады зданий и сооружений). Кроме того, выработан эффективный механизм закрепления ответственности собственников зданий и земельных участков за содержание прилегающих территорий.

«Это лишь начало огромной работы по коренному преобразованию городской среды Мурманской области, набор сравнительно простых, быстрых решений, которые мы можем предложить северянам прямо сейчас. Если говорить о долгосрочной перспективе, то её мы видим, прежде всего, в развитии, а точнее, возрождении в регионе жилищного строительства. Нам даже не нужно ничего придумывать заново, перед нами – прекрасный пример советской эпохи. У СССР был уникальный, никем в мире более не повторённый опыт освоения и урбанизации арктических территорий. Этот опыт нужно использовать, сделав поправку на условия XXI века. Задача амбициозная, но, уверен, выполнимая», – подчеркнул Андрей Чибис.

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