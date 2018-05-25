Губернатор Марина Ковтун приняла участие в сессии «Умная среда: новый уровень развития городов» Петербургского международного экономического форума. Участники встречи обсудили механизмы развития российских городов, вопросы рационального использования городской инфраструктуры, запуска и реализации проекта «Умный город», роли государства, общества и жителей в формировании комфортной городской среды. Выступая вчера на сессии, глава Мурманской области особо подчеркнула роль мнения жителей в изменении облика городов.

«Наш опыт показал, что граждане очень живо откликаются на возможность поучаствовать в судьбе своих городов и посёлков», – сказала Марина Ковтун.

Сегодня, во второй день ПМЭФ, губернатор Марина Ковтун примет участие в арктической сессии ПМЭФ-2018 «Северный морской путь – основная артерия и драйвер роста». Участники сессии обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях. Центральным событием дня станет пленарное заседание с участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.