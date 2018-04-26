Мурманская область. Арктика26.04.18 10:39
Глава Мурманской области сегодня отчитывается перед депутатами областной думы
В своём отчёте глава региона осветит основные показатели социально-экономического развития Мурманской области, обозначит итоги работы по наращиванию экономического и налогового потенциала, реализации ключевых федеральных и региональных проектов, повышению качества и доступности образовательных, медицинских, социальных услуг, развитию культуры и спорта, совершенствованию состояния окружающей среды.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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