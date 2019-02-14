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Мурманская область. Арктика14.02.19 16:18

Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона

Повышение надежности электроснабжения Мурманской области обсудили генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»  Артём Пидник и губернатор региона Марина Ковтун в рамках рабочей встречи на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» применяет разработки российских инженеров для защиты линий электропередачи от гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). В промышленную эксплуатацию запущена инновационная система мониторинга и диагностики интенсивности снегоналипания на проводах. Проект включен в инвестпрограмму компании, объём финансирования – 3 млн рублей.

Специальные датчики фиксируют состояние участка линии в радиусе двух километров, а также собирают метеоданные – скорость ветра, температуру воздуха, атмосферное давление и влажность. Это позволяет своевременно определять массу, интенсивность и момент образование ГИО. После получения диспетчерами сигнала на линию оперативно выдвигается бригада для удаления гололёдно-изморозевых отложений с проводов. Параллельно проводятся работы по запитыванию потребителей по резервным схемам.

Система уже установлена на линиях 110-150 кВ № Л-171, Л-172 и Л-141, питающих Мурманск и крупнейший населенный пункт Терского района на юге области – посёлок Умба, где ранее фиксировались технологические нарушения из-за ГИО. Специалисты Колэнерго отмечают высокую эффективность системы. В этом году инновационное оборудование появится ещё на двух линиях 150 кВ, в ходе дальнейшей эксплуатации предстоит выявить приоритетные участки для установки новых приборов.

По словам генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Артема Пидника, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей является главным приоритетом компании.

«Для предотвращения технологических нарушений в сетях мы должны не просто оперативно реагировать, а действовать на опережение. В рамках комплексной работы по снижению аварийности в электросетевом комплексе, ПАО «МРСК Северо-Запада» применяет передовые технологии и оборудование, чтобы обеспечить надежное электроснабжения жителей Кольского Заполярья», - отметил Артём Пидник.

«Бесперебойное энергоснабжение, независимо от погодных условий, - вопрос безопасности для людей, живущих на Севере. Как глава региона я признательна компании МРСК Северо-Запада за внедрение передовых технологий, которые позволят повысить надёжность энергоснабжения потребителей Мурманской области, - подчеркнула губернатор Марина Ковтун. - Для нашего заполярного региона это едва ли не важнейший аспект качества жизни граждан. В свою очередь мы стараемся максимально идти навстречу МРСК в нашем взаимодействии. Так, со стороны правительства Мурманской области прилагаются все необходимые усилия к принятию сбалансированных взаимовыгодных тарифных решений».

Общий объём капитальных вложений в электросетевой комплекс Мурманской области в утверждённой инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2019 по 2025 гг. - 3,36 млрд рублей. Запланирован ввод в эксплуатацию 282 км ЛЭП и 254 МВА трансформаторной мощности.

На встрече Артема Пидника с Мариной Ковтун стороны также обсудили консолидацию электросетевых активов Мурманской области и необходимость конструктивного взаимодействия при формировании взвешенной тарифной политики для реализации важных для региона проектов.

 

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