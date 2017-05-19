По факту гибели жителя Ревды на озере Чудъявр проводится проверкаОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Сделать правильный выбор, или Помогаем молодёжи определиться с будущей профессией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.05.17 12:21

Глава Печенгского района пересмотрел отношение к существующим проблемам после рабочего визита губернатора в муниципалитет

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассматривался вопрос о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Печенгский район.

Глава районной администрации Эдуард Затона отметил, что 2016 финансовый год завершён с профицитом. Поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в динамике 2015-2016 годов увеличились на 11,72% и составили 86 млн рублей. Почти 78% расходов бюджета направлено на финансирование социальной сферы.

Говоря об инвестиционной деятельности, Эдуард Затона охарактеризовал Печенгский район как достаточно привлекательный для крупного и малого бизнеса. Инвестиции в основном направляются на развитие потребительского рынка и развитие промышленности. Ряд инвестиционных проектов на территории района реализуются при поддержке АО «Кольская ГМК» и правительства Мурманской области. Среди них, в частности, гостиница «Виктори», спортивный комплекс «Металлург», визит-центр заповедника «Пасвик» в Никеле, крытый каток в Заполярном.

Устойчивый и стабильный характер носит приграничное сотрудничество с коммунами Сёр-Варангер (Норвегия) и Инари (Финляндия). Ежегодно в районе при поддержке правительства Мурманской области проводятся традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, – отметил Эдуард Затона.

Среди задач, стоящих перед Печенгским районом на ближайший период, глава администрации назвал продолжение работы по реализации мероприятий комплексной программы развития моногородов, направленных на благоустройство и создание комфортной среды, подготовку жилого фонда, предприятий, объектов уличной и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону 2017-2018 года, завершение строительства детсада в поселке Спутник. Будет активизирована работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках Года экологии. Совместно с правительством Мурманской области продолжится работа по улучшению социальной инфраструктуры в военных городках.

Эдуард Затона также подчеркнул, что после состоявшейся вчера рабочей поездки губернатора Марины Ковтун в Печенгский район пересмотрел отношение к существующим проблемам и взял под личный контроль их решение.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что поездка показала практически полное отсутствие взаимодействия администрации района и поселений. При этом эффективное управление возможно только при наличии воли всех участников процесса.

«Мне было крайне неприятно, что проблемы поднимаются только после встречи с губернатором. Если вам нужно, чтобы вам указали на проблемы, это, по меньшей мере, профессиональная близорукость», – подчеркнула глава региона.

Комментируя озвученные главой районной администрации задачи, Марина Ковтун отметила, что сегодня все задачи должны сразу преобразовываться в конкретные планы и согласовываться с людьми, жителями муниципалитета.

Замечания и комментарии высказали также представители исполнительных органов государственной власти. Они, в частности, рекомендовали более активно взаимодействовать с ведомствами по профильным вопросам.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Мотивация к труду инвалидов - это замечательно
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 358 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейкуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в работе три энергоблокаВ Мурманской области потенциал возобновляемых источников энергии – один из самых высоких-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 маяВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниями-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения