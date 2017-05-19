Глава Печенгского района пересмотрел отношение к существующим проблемам после рабочего визита губернатора в муниципалитет

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассматривался вопрос о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Печенгский район.

Глава районной администрации Эдуард Затона отметил, что 2016 финансовый год завершён с профицитом. Поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в динамике 2015-2016 годов увеличились на 11,72% и составили 86 млн рублей. Почти 78% расходов бюджета направлено на финансирование социальной сферы.

Говоря об инвестиционной деятельности, Эдуард Затона охарактеризовал Печенгский район как достаточно привлекательный для крупного и малого бизнеса. Инвестиции в основном направляются на развитие потребительского рынка и развитие промышленности. Ряд инвестиционных проектов на территории района реализуются при поддержке АО «Кольская ГМК» и правительства Мурманской области. Среди них, в частности, гостиница «Виктори», спортивный комплекс «Металлург», визит-центр заповедника «Пасвик» в Никеле, крытый каток в Заполярном.

Устойчивый и стабильный характер носит приграничное сотрудничество с коммунами Сёр-Варангер (Норвегия) и Инари (Финляндия). Ежегодно в районе при поддержке правительства Мурманской области проводятся традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, – отметил Эдуард Затона.

Среди задач, стоящих перед Печенгским районом на ближайший период, глава администрации назвал продолжение работы по реализации мероприятий комплексной программы развития моногородов, направленных на благоустройство и создание комфортной среды, подготовку жилого фонда, предприятий, объектов уличной и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону 2017-2018 года, завершение строительства детсада в поселке Спутник. Будет активизирована работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках Года экологии. Совместно с правительством Мурманской области продолжится работа по улучшению социальной инфраструктуры в военных городках.

Эдуард Затона также подчеркнул, что после состоявшейся вчера рабочей поездки губернатора Марины Ковтун в Печенгский район пересмотрел отношение к существующим проблемам и взял под личный контроль их решение.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что поездка показала практически полное отсутствие взаимодействия администрации района и поселений. При этом эффективное управление возможно только при наличии воли всех участников процесса.

«Мне было крайне неприятно, что проблемы поднимаются только после встречи с губернатором. Если вам нужно, чтобы вам указали на проблемы, это, по меньшей мере, профессиональная близорукость», – подчеркнула глава региона.

Комментируя озвученные главой районной администрации задачи, Марина Ковтун отметила, что сегодня все задачи должны сразу преобразовываться в конкретные планы и согласовываться с людьми, жителями муниципалитета.

Замечания и комментарии высказали также представители исполнительных органов государственной власти. Они, в частности, рекомендовали более активно взаимодействовать с ведомствами по профильным вопросам.