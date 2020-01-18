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Мурманская область. Арктика18.01.20 09:48

Глава ПФР порадовал российских стариков цифрами

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18290 рублей. «В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет ещё выше», - приводятся слова главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова в опубликованном сегодня фрагменте интервью «Российской газете».

Дроздов также напомнил, что в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тысячу рублей.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается ещё и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году её сумма составила 5686 (рублей)», - также пояснил Дроздов.

Напомним, что в нашей стране с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет.

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