Глава региона Андрей Чибис хочет поставить диагноз здравоохранению Мурманской области

Глава Мурманской области Андрей Чибис вчера проинспектировал филиал городской поликлиники № 2 на улице Морской в Мурманске и приёмное отделение Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба». По итогам поездки Андрей Чибис назначил совещание по вопросам здравоохранения, которое состоится сегодня.

Цель поездки – проинспектировать медучреждение и пообщаться с пациентами, чтобы лично проверить качество медицинского обслуживания, на которое поступают многочисленные жалобы.

«Хочу проанализировать, что происходит у нас с медициной, почему не хватает врачей, понять, чем ещё можно привлечь в Мурманскую область врачей и разобраться – в чем причина очередей к специалистам», – обозначил цель визита глава региона.

Пациенты похвалили компетентность врачей, но при этом отметили проблему нехватки специалистов и недопустимо долгое ожидание.

Андрей Чибис поручил профильному министру Валерию Перетрухину и вице-губернатору Инне Погребняк, а также руководителям медучреждений детально разобраться с каждым таким случаем, оказать северянам содействие в решении возникших проблем. На завтра, 26 марта, назначено совещание, на котором будут подняты наиболее актуальные вопросы, связанные со здравоохранением Мурманской области.