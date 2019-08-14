Глава региона и представители руководства компании «Норникель» обсудили реализацию в Мурманской области проектов государственно-частного партнёрства

Врио губернатора Андрей Чибис вчера провёл рабочее совещание с руководством компании «Норникель» – лидером горно-металлургической промышленности в России и мире, одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков. Стороны обсудили комплекс совместных проектов государственно-частного партнёрства, направленных на устойчивое развитие территорий присутствия компании, повышение качества и доступности медицины, спортивной инфраструктуры в Мончегорске и Печенгском районе, подготовку кадров в интересах производства.

При поддержке правительства Мурманской области «Норникель» реализует масштабный инвестиционный проект по реконфигурации производства Кольской ГМК – своей дочерней структуры. Проект, в частности, предполагает внедрение в производство наилучших доступных технологий и снижение воздействия на окружающую среду.

Для повышения эффективности работы по подготовке и переподготовке кадров в рамках плана 100 шагов правительства Мурманской области при финансовой поддержке Кольской ГМК с началом нового учебного года в Мончегорском политехническом колледже откроются современные лаборатории пиро- и гидрометаллургии. В сфере высшего образования ведутся переговоры по открытию в Мончегорске филиала Мурманского арктического государственного университета.

Андрей Чибис отметил прямой социальный эффект совместных проектов.

«Комплекс наших совместных проектов и тот эффект, который они дают, – яркий пример высокой социальной ответственности компании и результативности нашего сотрудничества», – сказал Андрей Чибис.

«Направление ГЧП – это улица с двусторонним движением, где учитываются не только интересы подразделений компании, но и интересы территорий её присутствия, следовательно и Мурманской области в целом», – подчеркнул статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков.

По итогам встречи достигнута договорённость о подготовке соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и компанией с «дорожной картой» реализации всех совместных проектов.