Глава региона из Москвы призвал представителей власти региона оперативно реагировать на жалобы северян в соцсетях

Губернатор Мурманской, проводя рабочее совещание регионального правительства из Москвы, призвал руководителей исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных образований региона перенастроить работу с предложениями и замечаниями граждан, поступающими в социальных сетях. Глава субъекта особенно подчеркнул важность своевременного и качественного устранения проблемных ситуаций, о которых жители области пишут в популярных группах в интернете.

Губернатор отметил, что будет лично контролировать работу ответственных исполнителей в социальных сетях, в частности, ответы на комментарии граждан к постам, размещенным на личной странице главы региона. По итогам мониторинга будет составлен рейтинг самых эффективных и отстающих руководителей по работе в соцсетях.