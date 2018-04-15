Мурманская область. Арктика15.04.18 13:50
Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от КПРФ Павлом Дорохиным. Основной темой обсуждения стало социально-экономические развитие Мурманской области, привлечение инвесторов к ключевым региональным проектам и направлениям.
Глава региона Марина Ковтун обсудила с депутатом Госдумы Павлом Дорохиным вопросы социально-экономического развития Мурманской области
Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от КПРФ Павлом Дорохиным. Основной темой обсуждения стало социально-экономические развитие Мурманской области, привлечение инвесторов к ключевым региональным проектам и направлениям.
Так, как сообщил Павел Дорохин, интерес к развитию морского арктического туризма в рамках международного сотрудничества Мурманской области проявляют итальянские предприятия. Кроме того, при содействии депутата материалы по инвестиционным составляющим проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла переданы некоторым российским, итальянским и южнокорейским инвесторам.
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