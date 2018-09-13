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Мурманская область. Арктика13.09.18 16:25

Глава региона Марина Ковтун проводит заседание комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса Мурманской области

Организация электроснабжения потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» стала основной темой заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса при губернаторе Мурманской области.

Открывая заседание, глава региона Марина Ковтун напомнила, что для обеспечения электроэнергией вводимых в эксплуатацию крупных промышленных объектов и повышения надежности энергоснабжения действующих потребителе принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт «Мурманская». Строительство подстанции осуществляет ПАО «ФСК ЕЭС». Первый автотрансформатор 250 мегавольт-ампер планируется ввести уже в конце этого года.

«Что же касается самого проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», то сегодня его статус одного из крупнейших логистических национальных проектов на Северо-Западе страны неоспорим. Создание на западном берегу Кольского залива глубоководного морского порта, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг», – необходимое и обязательное условие для решения задач по развитию Арктической зоны России. Кроме того, новый порт позволит максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской области в интересах страны», – подчеркнула Марина Ковтун.

Для обеспечения работы всей новой железнодорожной инфраструктуры проекта также предусмотрено строительство тяговой подстанции Лавна 150 кВ. Технологическое присоединение будет обеспечено со строительством двух одноцепных воздушных линий (ВЛ) 150 кВ от подстанции «Мурманская» до подстанции 150 кВ «Лавна-тяговая». Проект строительства двух ВЛ включен в инвестиционную программу АО «МОЭСК».

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