Глава региона Марина Ковтун встретилась с физкультурным активом накануне Дня физкультурника

Губернатор Мурманской области накануне Дня физкультурника провела встречу с физкультурным активом региона. Марина Ковтун поздравила спортсменов с профессиональным праздником и отметила, что вовлечение граждан в систематические занятия спортом, формирование в нашем обществе установки на здоровый образ жизни – один из приоритетов государственной политики.

«Самая, пожалуй, актуальная тема на сегодняшний день – внедрение комплекса ГТО. Работа эта в Мурманской области, как и по всей России, началась 1 сентября 2014 года. С 2015 года мы начали устанавливать по области спортплощадки для тренировок и сдачи норм ГТО. Особое внимание уделялось сельским поселениям. Площадки появились в Ревде, Мурмашах, Африканде, Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново. В этом году акцент будет сделан на моногорода», – подчеркнула Марина Ковтун.

В результате этой работы в 2016 году в регионе присвоено 290 знаков ГТО, из них 188 – золотых. За I полугодие 2017 года – уже 511 знаков, из них 161 – золотой.

Также на встрече состоялась беседа с представителями органов управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Мурманской области. Представители Мурманска, Апатитов, города Полярные Зори, Ловозерского и Кольского районов рассказали, как в их муниципальных образованиях обстоят дела с работой центров тестирования ГТО.

В завершении встречи губернатор Марина Ковтун вручила награды наиболее отличившимся активистам физкультурного движения и спортсменам.

Благодарственное письмо губернатора Мурманской области вручено заслуженному тренеру России Владимиру Щукину. Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» вручили: Анатолию Боровских, тренеру мурманской спортивной школы олимпийского резерва № 4, Дмитрию Федорову, инструктору-методисту Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Знак отличия Губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» получил Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. Благодарности Губернатора Мурманской области удостоена Светлана Свиридова, главный специалист отдела финансово-экономической деятельности комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Почетное звание «Мастер спорта России» получили: кандалакшанка Анастасия Бекряшева, завоевавшая 5 место на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская весна», и Федор Кузнецов из Североморска, занявший 2 место на Чемпионате СЗФО по самбо.