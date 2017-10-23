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Мурманская область. Арктика23.10.17 17:20

Глава региона отметила, что по сравнению с соседними регионами коммунальные платежи в Мурманской области довольно высокие

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Марина Ковтун продолжила темой тарифов на электроэнергию. Глава региона отметила, что по сравнению с соседними регионами коммунальные платежи в Мурманской области довольно высокие. С 2013 года правительство Мурманской области в лице регионального комитета по тарифному регулированию старается сдерживать их рост.

«Мурманская область – энергоизбыточный регион, и мы считаем, что это преимущество должно быть использовано в интересах граждан. В прошлом году мною было принято решение не применять в Мурманской области механизм социальной нормы потребления электроэнергии», – напомнила Марина Ковтун.

Кроме того, ежегодно региональное правительство и комитет по тарифному регулированию обращаются в ФАС России за установлением минимального предельного уровня роста тарифов для жителей Мурманской области. Это предложение принимается ФАС уже третий год подряд. В этом году по итогам обращений в Управление регулирования электроэнергетики ФАС 12 октября согласована возможность установления региональным комитетом с 1 июля 2018 года тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Мурманской области с ростом, не превышающим 1% (или 3 коп. за 1 кВтч), как это было в 2016 и 2017 годах.

Марина Ковтун подчеркнула, что такого низкого роста тарифов на электроэнергию для населения третий год подряд не наблюдается больше ни в одном субъекте Российской Федерации. Как в текущем году, так и в следующем тариф на электроэнергию для населения Мурманской области будет занимать 6 место по стране и оставаться самым низким в Северо-Западном федеральном округе. Губернатор поблагодарила комитет по тарифному регулированию за проведённую работу и поручила не позднее 20 декабря установить тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Мурманской области на 2018 год на уровне предельного минимального уровня, установленного ФАС России, с ростом с 1 июля 2018 года не более чем на 1%, а также закрепить эту хорошую тенденцию и сохранить ограничение роста тарифов для населения.

Глава региона ещё раз затронула тему о ежегодных перерасчётах для населения за фактически потребленную тепловую энергию, о котором говорилось на оперативном совещании в прошлый понедельник.

«Правительство Мурманской области рекомендует главам муниципальных образований добиться того, чтобы управляющие организации заблаговременно ставили местные власти в известность о готовящемся перерасчёте и там, где получились большие суммы, нужно сразу же принимать решение о реструктуризации платежей. Прошу руководителей органов местного самоуправления не самоустраняться от этой работы – это ваши жители, и ваша прямая задача – проводить с ними разъяснительную работу и помогать выплачивать средства тепловикам», – подчеркнула губернатор.

 

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