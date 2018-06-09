Глава региона отметила хорошую амбициозность планов Мурманской областной научной библиотеки

2018 год – юбилейный для Мурманской областной научной библиотеки. В преддверии своего 80-летия главная библиотека региона стремится стать более современной и привлекательной для жителей Мурманской области. Сегодня и. о. директора библиотеки Ольга Вовк представила губернатору Марине Ковтун план развития учреждения.

«Деятельность библиотеки сейчас направлена на модернизацию библиотечного пространства и внедрение библиотечно-информационных технологий», – подчеркнула Ольга Вовк.

Так, в 2017 году в библиотеке открыты Зал наук и литературное кафе «Ботаник». Начата реализация проекта «Открытый абонемент»: проведены ремонты в зале художественной литературы и зале отраслевой литературы и периодических изданий. Установлено оборудование для внедрения RFID-технологий: станции самостоятельной книговыдачи. В 2018 году состоялось открытие Регионального центра Президентской библиотеки, обновлены залы и холлы второго этажа, приобретено новое оборудование, появились оригинальные арт-объекты и фотозоны.

«Сегодня в библиотеку приходят новые посетители: активные, думающие, творческие, читающие книги или предпочитающие электронные ресурсы. Мы находим общий язык с каждым», – сказала Ольга Вовк.

По словам Ольги Вовк, для завершения начатой работы и создания современной коммуникационной площадки для культурного досуга и интеллектуального развития необходимо создание зала-трансформера и подиум-холла для творческих встреч, перфомансов, открытых кинопоказов, мастер-классов, тренингов. К созданию проектов этих пространств библиотека привлекла студентов МАГУ. При этом Ольга Вовк отметила, что раннее разработанный проект реконструкции библиотеки не предполагал изменение структуры учреждения, но при этом требовал куда более серьёзных затрат.

Глава региона отметила хорошую амбициозность планов развития библиотеки, поддержала идею созданию на её базе современной инновационной площадки для чтения, творчества и интеллектуального досуга северян.