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Мурманская область. Арктика14.01.19 17:02

Глава региона поблагодарила энергетиков и коммунальные службы за оперативное реагирование на все случаи сбоев во время праздничного периода

Итоги работы систем жизнеобеспечения региона за первые две недели 2019 года сегодня подвели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

«Ледяной дождь прошёл 6-7 января и снежный шторм был 10-11-го, но к счастью, серьезных аварий удалось избежать», – напомнила глава региона.

Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский, в период новогодних и рождественских праздников аварий, связанных с обеспечением объектов жилого фонда и социальной сферы Мурманской области электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, не было. По словам профильного министра, происходили только технологические отключения.

«Зафиксировано 14 технологических отключений, из них на сетях теплоснабжения – два, водоснабжения – семь, электроснабжения – пять» – подытожил Владимир Гноевский.

6 и 7 января по области наблюдалась плюсовая температура, которая привела к выпадению атмосферных осадков в виде «ледяного дождя». В этот период, 7 января, с 07.36 до 13.51 в поселке Лапландия было отключено электроснабжение потребителей многоквартирного дома, в котором проживает 45 человек, и котельной. Причина – обледенение линии электропередач и короткое замыкание на данной линии. Аварийно-восстановительные работы проводились силами ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Было задействовано 14 человек ремонтного персонала и 4 четыре единицы специализированной техники.

«10 января в Лапландии также произошло технологическое отключение по линии «Оборонэнерго», которое также было устранено. На время ремонта энергообеспечение объектов происходило с помощью дизель-генератора», – добавил Владимир Гноевский.

Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Оленегорска Максим Самонин, в этот период жалоб от жителей Лапландии на низкую температуру в квартирах не поступало.

Также 10 января во время шторма произошло отключение электроснабжения ЗАТО г. Островной. Все объекты были подключены к резервным источникам питания, которые полностью обеспечили отопление, горячее водоснабжение и освещение населенного пункта. Все неполадки на линии были устранены 11 января.

Глава региона поблагодарила энергетиков и коммунальные службы за оперативное реагирование на все случаи отключений систем жизнеобеспечения и подчеркнула, что все они были должным образом подготовлены к длинным каникулам и неблагоприятным погодным условиям.

В ходе оперативного совещания Марина Ковтун поручила главам администраций муниципальных образований незамедлительно реагировать на нештатные ситуации и технологические отключения, а также лично контролировать стабильность прохождения отопительного периода на вверенной им территории.

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